В Mango Office появилась мультиканальная аналитика

«Манго Телеком» представил новые возможности сквозной аналитики. Расширение добавляет сервису функции мультиканального анализа. Этот метод применяют при необходимости детализировать понимание роли и сравнительной ценности каналов в комплексных кампаниях. Если бренд, продукт или услуга рекламируется в интернете и одновременно используются размещения разных типов, то маркетологу важно знать, как устроена последовательность взаимодействий рекламы с потенциальными клиентами, какие каналы участвуют в процессе привлечения, а какие — собственно инициируют конверсии, каким образом каналы влияют друг на друга и на эффективность в целом.

Как разъясняют эксперты «Манго Телеком», сформировать сильный и сбалансированный по затратам медиаплан практически невозможно без оценки функции каждого канала в сложных цепочках, которые строит современный маркетинг, чтобы удерживать внимание аудитории и генерировать сделки.

Упрощенный анализ может приводить к ошибкам. Например, если учитывать, как эффективные, лишь каналы, контакт с рекламой в которых непосредственно предшествует покупке, существует серьезный риск переоценить их влияние.

«Непосредственно предшествует» не означает «имеет решающее значение», на деле клиент первоначально мог среагировать на совершенно другую рекламу. В таком случае уменьшение бюджета неконвертирующих каналов может привести к снижению общего объема конверсий, отмечают в «Манго Телеком».

Это один из множества кейсов, когда данные мультиканальной аналитики выступают определяющим для выбора рекламной стратегии фактором. Мультиканальная аналитика помогает сформировать более четкую картину за счет возможности отследить путь клиента и получить инсайты для улучшения результатов в маркетинге.

Важная особенность мультиканальной аналитики Mango Office по сравнению с другими решениями — полностью настраиваемая атрибуция лидов. По умолчанию используется классическая модель U-shape — c приоритетом у первого и последнего касаний (по 40% ценности) и суммарной 20% значимостью всех промежуточных контактов. Но также в зависимости от особенностей бизнеса пользователь может создать в аналитике Mango Office собственную модель атрибуции, по своему правилу задавая ценность рекламного взаимодействия в зависимости от того, какое место оно занимает в мультиканальной последовательности.

Это необходимо, чтобы клиенты «Манго Телеком» из разных отраслей получили на аналитической платформе Mango Office инвентарь, наиболее полно отвечающий их задачам и особенностям работы на привлечение, говорят разработчики.