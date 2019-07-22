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Accenture представила проект с цифровым контентом «Каннских Львов»

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«Каннские Львы» и Accenture Interactive объявили о запуске Digital Doggy Bag — проекта с эксклюзивным цифровым контентом только что прошедшего фестиваля. После успеха Week in Review — специального выпуска с обзором программы фестиваля, «Каннские Львы» и Accenture Interactive поделились главными событиями мероприятия со всей глобальной индустрией.

На портале опубликованы исследования по шести ключевым темам фестиваля этого года: влияние бренда, трансформационный сторителлинг, доверие и этика, будущее для бизнеса, клиентский опыт, диверсификация и инклюзивность.

Также в рамках проекта для широкой аудитории опубликованы главные идеи и инсайты, тренды, результаты дискуссий, звучавшие на «Каннских Львах». На портале можно найти и списки всех победителей во всех номинациях фестиваля.

Хештэг для обсуждения материалов портале в Twitter - #digitaldoggybag.

«На "Каннских Львах" происходят сотни обсуждений, оценивается тысячи работ, — синтезировать все это знания важно и необходимо. Digital Doggy Bag позволяет участникам поделиться лучшим контентом из пятидневной программы со всем миром и переосмыслить полученные впечатления. Мы рады сделать эти знания доступными для всех. Наличие такого портала позволит широкой аудитории понять, что происходит в нашей индустрии», — сказал Филипп Томас, председатель «Каннских Львов».

Во время фестиваля Accenture Interactive продемонстрировала свой творческий потенциал, получив 40 Львов в 12 номинациях. Это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. Среди наград — два Гран-при в номинациях Film Craft и Film Lions за кампанию The Truth is Worth It для издания The New York Times. Кампания, разработанная недавно приобретенным Accenture креативным агентством Droga5, подчеркивает важность журналистских расследований, раскрывая трудности и опасности, стоящие за их созданием.

«Мы трансформируем клиентский опыт, и наш успех на «Каннских Львах» — долгосрочный вклад в развитие творческих возможностей, которые мы предлагаем своим клиентам. Этот год на фестивале — победоносный для Accenture Interactive, мы рады тому, как высоко оценила нас индустрия. С Digital Doggy Bag мы возвращаем долг обществу — дарим полезные идеи и воспоминания, которыми участники могут делиться», — отметил Брайан Уиппл, генеральный директор Accenture Interactive.

Помимо участия в основных номинациях, Accenture Interactive на «Каннских Львах 2019» провела серию мероприятий и дискуссий на различные темы, в ходе которых обсуждались изменения отрасли и новые цели, устойчивое развитие, диверсификация и инклюзивность.

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