ФРИИ вышел из проекта Legionfarm

Основатель Legionfarm Алексей Белянкин выкупил свою долю у Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), ранее проинвестировавшего в стартап 2,1 млн рублей. Размер доли ФРИИ составлял 7%. Подробности сделки стороны не раскрывают.

Команда — выпускник 11 Акселератора. На момент сделки Фонда в 2017 году ежемесячная выручка проекта составляла $10 тыс. За это время проект вырос более чем в 40 раз по этому показателю.

Legionfarm — платформа для платных услуг по обучений и «прокачке» в онлайн играх. Стартап сфокусирован на масштабировании выручки в направлении «Play with PRO» — сервиса, позволяющего за деньги играть с профессиональными игроками ради ускоренного освоения игрового контента.

Другой проект компании — анализ данных игрового профиля геймера. Команда создаёт дата-сеты поведенческих моделей и обогащает их данными о покупках. Стартап получает предиктивную аналитику, прогнозирующую будущие покупки игроков.

Алексей Белянкин, основатель компании, отметил: «Акселератор и партнерство с ФРИИ помогли нам правильно стартовать бизнес, разобраться с ценностью продукта для клиентов. На самом старте акселератор помог вырасти до выручки $30 тыс. в месяц и cобрать первую команду. Мы идем дальше, чтобы создать по-настоящему крупную компанию и, я уверен, у нас это получится с тем опытом, который мы получили».

«Команда Legionfarm обладает одной из лучших экспертиз на рынке гейминга, особенно если говорить о прогнозировании поведения геймеров внутри многопользовательских игр. Компания уже сейчас меняет этот рынок и саму суть взаимоотношений геймеров друг с другом и с издателями так, как когда-то UBER изменил рынок такси. У нас получилось хорошее сотрудничество на текущем этапе развития компании, и мы верим, что оно так или иначе продолжится в будущем», — отметил Александр Скурихин, инвестиционный менеджер ФРИИ.