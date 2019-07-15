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Wildberries открывает детскую школу программирования

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Wildberries, российский онлайн-ритейлер, сообщил о запуске «Школы Wildberries» – бесплатного образовательного проекта для школьников.

На занятиях ученики «Школы Wilberries» получат навыки дизайна и программирования, фотообработки и копиратийнга, увидят, как из кода рождается сайт и попробуют создать его самостоятельно. Помимо этого, школьники научатся работе в команде, дизайн-мышлению и управлению проектами, разовьют свою креативность, коммуникативные навыки, критическое мышление, узнают больше о создании стартапов и молодежном предпринимательстве.

«Школа – это следующий шаг в развитии корпоративной социальной ответственности Wildberries. Мы переходим от адресной помощи к системной, программной деятельности, которая позволяет вовлекать сотрудников компании и членов их семей в создание социально значимого продукта. Для нас также важно, что этот проект позволит использовать сильные стороны Wildberries. Мы научим тому, в чем преуспели сами – создавать сайты и мобильные приложения», — сказал Сергей Ануфриев, управляющий директор компании Wildberries.

Преподавателями «Школы Wildberries» станут сотрудники компании — программисты, разработчики, дизайнеры и фотографы. Развить нестандартное мышление и навыки презентации, умение работать в команде и управлять проектами школьникам помогут специально приглашенные тренеры и методисты.

В результате обучения ученики не только получат ценные навыки, но и создадут по-настоящему полезный продукт — сайт для некоммерческой организации или сообщества.

Первый курс «Школы программирования» стартует в августе 2019 г. для детей сотрудников компании, учащихся 9-11 классов. По результатам пилотного курса компания планирует расширить целевую аудиторию «Школы».

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