В IBS стартовала новая партнерская программа для линейки продуктов «Скала»

IBS анонсировала старт новой программы для партнеров гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» и других продуктов линейки «Скала». Обновление программы связано с важными изменениями линейки, экосистемы и коммерческих условий, а также с растущим интересом к ее продуктам.

В настоящее время программа открыта для всех компаний, имеющих квалификацию для поставки корпоративной ИТ-инфраструктуры и систем виртуализации.

За последний год линейка «Скала» значительно поменялась: в ней появились собственная система управления виртуализацией и VDI-решение, ведущие производители систем информационной безопасности («Лаборатория Касперского» и «Код безопасности») выпустили обновления с поддержкой решения «Скала-Р». Также стартовали обучающие курсы для администраторов и изменились условия оказания технической поддержки.

«Изменения, которые пережил наш продукт за последний год, положительно повлияли на интерес заказчиков. В связи с этим мы решили перейти от фактически прямого продвижения через ограниченное число партнеров к продвижению через широкий круг интеграторов и дистрибьюторов. Мы уже начали обучение их сотрудников, также ведутся переговоры о приобретении тестовых стендов для пресейл-проектов у заказчиков. До конца года мы планируем заключить партнерские договоры с ведущими ИТ-компаниями во всех регионах России. Надеемся, что новая программа поможет создать развитую партнерскую экосистему, а это облегчит заказчикам доступ к нашим технологиям и обеспечит их высоким уровнем сервиса», – сказал Святослав Сорокин, директор продукта «Скала-Р».