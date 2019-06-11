На «Яндекс.Диске» появился раздел «Заметки»

«Яндекс» сообщил о запуске раздела «Заметки» в облачном сервисе «Яндекс.Диск». Для сохранения нужной информации можно разместить ее в разделе «Заметки» на «Яндекс.Диске».

С заметками можно работать в приложении «Диска» для Android, в «Диске» 3.0 для Windows или прямо в браузере. Содержимое раздела синхронизируется между устройствами. Можно начать составлять заметку на рабочем компьютере, а продолжить — в метро на смартфоне.

Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. В «Заметках» можно вести списки дел и покупок — или записывать туда идеи и мысли, которые важно не забыть. Если заметка нужна постоянно, можно закрепить ее вверху — так она всегда будет на виду. К заметкам можно прикладывать фотографии: например, снимки квитанций или объявлений.

В «Диске» 3.0 для Windows и в приложении для Android заметки работают даже без интернета. В офлайне можно просматривать старые записи и создавать новые. Изменения синхронизируются с облаком после подключения к сети.

Раздел с заметками доступен в последней версии приложения «Диска» для Android, в «Диске» 3.0 для Windows и прямо в браузере.