Mail.ru Group представила глобальный игровой бренд My.Games

Mail.ru Group объединила все свои игровые проекты компании в России и за рубежом (выходящие под брендом Mail.ru Group и брендом My.com) в единый глобальный бренд My.Games.

За последние несколько лет игровой бизнес стал одним из ключевых источников выручки Mail.ru Group — сегодня он приносит более трети выручки для всей группы. По итогам первого квартала 2019 года общая выручка холдинга составила $304,20 млн — $102,44 млн из них принесли игры. Более 67% этой суммы игровое направление заработало на международном рынке благодаря активному развитию мобильных игр, 90% аудитории которых сегодня находятся за пределами России.

На сегодняшний день компания оперирует более 60 проектов, включая такие международные хиты как Hustle Castle, War Robots, Warface, при этом суммарно в ее портфеле более 150 игр для ПК, консолей и мобильных устройств с аудиторией в 540 млн пользователей.

Над изданием и разработкой игр в My.Games будут работать 11 внутренних студий, насчитывающих более 1500 сотрудников из 10 региональных офисов по всему миру. Также свое активное развитие продолжит инвестиционное подразделение MRGV, которое за два года работы инвестировало уже в 15 игровых студий и продолжает прием заявок от разработчиков со всего мира.

Одновременно с запуском нового бренда также были анонсированы этапы тестирования одной из самых ожидаемых MMORPG года Lost Ark, выход в ранний доступ игры Conqueror's Blade, мобильная версия онлайн-шутера Warface. Кроме того, инвестиционное подразделение MRGV впервые представило полное портфолио своих студий-партнеров.

В планах компании запуск глобальной игровой платформы, которая позволит представить существующие игровые проекты и многообразную инфраструктуру подразделения игрокам и партнерам по всему миру.

«Сегодня наша компания входит в топ50 крупнейших игровых компаний мира. За последние несколько лет мы усилили международное присутствие, значительно увеличив долю международной выручки. Сегодня с нами более полумиллиарда игроков из 190 стран мира, которым мы ежедневно обеспечиваем доступ к разнообразным играм, сервисам, киберспортивным турнирам и фестивалям. Настало время представить глобальный бренд для нашего игрового бизнеса, который объединит под собой все ключевые направления нашей работы и создаст максимально комфортные условия для взаимодействия с нашими продуктами и решениями для игроков и партнеров по всему миру, — сказал Василий Магурян, СЕО My.Games»

Вместе с изменившимся названием бренда был представлен и новый логотип — он многогранен и основан на простых и четких формах. Новый символ подчеркивает динамику и разнообразие игрового опыта, который My.Games предлагает своим пользователям. Эта же идея отражена и в фирменном стиле нового бренда: цветовой палитре, текстурах и фирменном шрифте.