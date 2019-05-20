«Интерпроком» выпустила новую версию СЭД «Эскадо»

«Интерпроком» объявляет о выходе новой версии системы комплексной автоматизации документооборота «Эскадо 7.6». Новая версия включает более 30 различных изменений.

Изменения и дополнения были внесены как на уровне функциональных возможностей, так и на уровне различных полей документов. Улучшения адаптируют систему под новые потребности пользователей, направлены на повышение удобства их работы и ускорение взаимодействия между участниками бизнес-процессов.

Например, в модуле «Проекты» существенно расширены возможности пользователя по организации этапов и документов проекта. Добавлена возможность перемещения задач в проекте, включая переподчинение задач другим задачам, а также переподчинения приложений и изменения нумерации всех задач проекта. Теперь можно производить пересчет сроков для связанных задач и перемещать ресурсы по иерархии. Добавлена функция создания и удаления связей между задачами или ресурсами.

Большое внимание уделено визуализации хода проекта. В соответствующих карточках добавлено графическое отображение продолжительности проектов и задач. При этом процент исполнения задачи или проекта выделяется зеленым цветом.

Улучшения также коснулись функций, предназначенных для департамента маркетинга. Если раньше на мероприятие можно было регистрировать только сотрудников фирм, то теперь при необходимости можно регистрировать фирму. При создании активности ее поля автоматически синхронизируются с регистрационной карточкой участника мероприятия. Все нововведения нацелены на сокращение рутинных операций и аккумуляции полезной информации в наиболее востребованных в работе разделах.

«Наш принцип работы остается неизменным – предоставить заказчику возможность использовать всю функциональность сразу и постоянно, какой бы способ использования "Эскадо" он ни выбрал. У нас единая лицензия без ограничений, не надо считать сервера или выбирать модули при покупке системы из облака, потому что в лицензию входит все. При этом мы активно подтягиваем веб- и мобильный клиент до функционала толстого клиента», – отметил Артем Андреев, руководитель практики СЭД компании «Интерпроком».