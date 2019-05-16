Synology выпустила обновленную платформу DiskStation Manager версии 6.2.2

Компания Synology Inc. выпустила обновление DiskStation Manager (DSM) 6.2.2, в котором реализован набор новых функций, не только повышающих удобство работы пользователей, но также увеличивающих производительность системы.

К ключевым особенностям новой версии относятся оптимизация системы, интеллектуальное обновление, контекстные рекомендации для быстрого решения проблем и пакет программ Migration Assistant Beta. Под оптимизацией системы подразумеваются детализированные настройки, обеспечивающие стабильную производительность в производственных средах, которые теперьдоступны в Snapshot Replication, диспетчере iSCSI и Synology High Availability.

Интеллектуальное обновление позволяет свести к минимуму прерывания в работе системы. Эта функция определяет, требуется ли обновление системе, и устанавливает или пропускает его в зависимости от работающих в системе служб, чтобы обеспечить максимальное время безотказной работы. Контекстные рекомендации для быстрого решения проблем позволяют снизить уровень ошибок, связанных с человеческим фактором, а также для оказывать необходимую поддержку пользователям по различным аспектам управления хранилищем и предотвращению потенциальных проблем.

Новый пакет Migration Assistant Beta позволяет выполнять миграцию всей системы, включая тома, LUN и конфигурации, сводя при этом к минимуму простои в работе существующих служб и пользователей во время обновления оборудования.

DSM 6.2 и список пакетов для резервного копирования, управления файлами и их синхронизации, High Availability, видеонаблюдения, централизованного управления, а также многого другого будут получать обновления безопасности и важные исправления до июня 2023 г. Долгосрочная поддержка позволит компаниям поддерживать стабильную производственную среду в течение длительного времени и планировать развертывание следующей основной версии в надлежащие сроки.