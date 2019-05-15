Dataline запустила новый сервис по аренде СХД

Dataline запустила новый сервис по аренде систем хранения данных (СХД). СХД можно арендовать полностью или частично с возможностью доступа к контроллеру управления системой. При этом клиенты гарантированно получают необходимый объем и производительность СХД.

«Аренда СХД будет актуальна, если количество данных резко выросло и вам требуется дополнительное место для хранения или появилась сезонная нагрузка и собственной СХД не достаточно производительности, — сказал Антон Гуденко, директор по развитию продуктов Dataline. — Сервис также обеспечит непрерывную работу приложений в случае ремонта или замены собственной СХД».

В рамках услуги можно выбрать наполнение СХД: диски SSD или SATA с доступным объемом тома от 1 ТБ. Также возможен выбор протокола доступа: iSCSI, NFS или CIFS со скоростью доступа до 10 ГБ/сек. Детальный SLA, по заявлению Dataline, гарантирует круглосуточную поддержку и доступность сервиса на уровне 99,95%.