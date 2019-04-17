«Абсолют банк» перевел коммерческую ипотеку на цифровую платформу

«Абсолют банк» перевел на цифровую платформу выдачу коммерческой ипотеки и кредитов на покупку машино-мест. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

В результате перехода на цифровой формат и использование современных скоринговых технологий минимальное время рассмотрения кредитной заявки сократилось до 10 минут, среднее время – до 30 минут. Технологическое решение позволяет принимать заявку и формировать по ней решение как в офисах банка, так и на территории партнеров-застройщиков и агентств недвижимости.

Процентная ставка на покупку машино-места составляет от 11,49%. Первоначальный взнос – от 20%, максимальный срок кредитования – 10 лет. При покупке коммерческой (нежилой) недвижимости минимальная ставка составит 12,49%. Первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования – до 30 лет.

Перевод на цифровую платформу коммерческой ипотеки стал очередным этапом по реализации стратегии банка с фокусом на высокотехнологические продукты и услуги в приоритетных направлениях бизнеса, в том числе, ипотечном кредитовании. В начале 2018 г. «Абсолют банк» перевел на цифровую платформу ипотеку на покупку жилой недвижимости, что позволило увеличить объем выдач в 2018 г., по сравнению с 2017 г., на 78%.