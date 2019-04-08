Veritas приобрела разработчика облачной аналитики Aptare
Veritas завершила сделку по приобретению компании Aptare — производителя аналитических решений для локальных и гибридных облачных сред.
Включение в продуктовую линейку Veritas платформы ИТ-аналитики Aptare дает возможность дополнить продукты по защите данных, такие как NetBackup, Backup Exec и InfoScale, полным спектром решений для извлечения статистической информации, ее анализа и создания отчетов. Теперь Veritas может предложить своим заказчикам функции отслеживания истории и выявления трендов, динамические сводные панели, возможности прогнозирования и предиктивного анализа состояния корпоративной среды защиты данных.
Новый набор продуктов подходит для перекрестной продажи существующим клиентам Veritas. Решения Aptare ориентированы на крупных клиентов, а средний размер сделки превышает $500 тыс. Эти решения уже используются во многих корпоративных средах заказчиков Veritas, в том числе у 7% из 1000 лучших клиентов компании. Это дает Veritas возможность ускорить поставку современной платформы построения отчетности.
На новом портале поддержки продаж Aptare и Veritas размещается полезная справочная и образовательная информация о продуктах Aptare.