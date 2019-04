Google сертифицировал первые стационарные телефоны для Voice for G Suite

Plantronics, Inc. объявила о том, что VVX 250, 350 и 450 OBi Edition станут первыми IP-телефонами, сертифицированными для Google Voice. Это предложение — результат нового стратегического партнерства Poly и Google Cloud, целью которого является создание интегрированных решений для компаний, использующих G Suite от Google Cloud вместе с Google Voice.

Телефоны VVX x50 Series OBi Edition — простой и экономичный способ пользоваться Google Voice for G Suite для компаний. Пользователи Google Voice смогут оценить преимущества кристально чистого звука телефонов VVX x50 Series OBi Edition и технологии Polycom Acoustic Fence, удаляющей шум и обеспечивающей разговоры без эха.

Телефоны VVX x50 Series OBi Edition — одни из самых «гибких» на рынке, их можно настроить вплоть до мельчайших деталей для максимального соответствия требованиям бизнеса. Google Voice for G Suite использует Polycom Device Management Services for Service Providers (PDMS-SP) API как часть протокола подключения новых устройств, упрощая процесс настройки стационарных телефонов для пользователей Google Voice for G Suite.

«Мы очень рады сотрудничать с Google и обеспечивать пользователям G Suite наилучший коммуникационный опыт, еще больше упрощая процесс коммуникации, — сказала Лаура Маркс, вице-президент по глобальному сотрудничеству и партнерскому маркетингу (global alliance and partner marketing) в Poly. — Стационарные телефоны VVX x50 Series OBi Edition полностью интегрированы с Google Voice, так что они работают в полном соответствии стандартам качества профессиональных звонков, вне зависимости от отвлекающих факторов, сложности или удаленности заказчиков».

«Стационарные телефоны очень важны для многих организаций, использующих G Suite, — сказал Смита Хашим, директор по управлению продуктом Google Voice. — Сотрудничество с такими компаниями, как Poly, помогает нам сделать настройку телефонов для Voice максимально простой задачей для администраторов и ИТ-специалистов».

Пользователи Google Voice, которым необходимы решения для мобильных или компьютерных приложений, могут также обратить внимание на другие устройства Poly. Сейчас идет процесс сертификации гарнитур и спикерфонов, обеспечивающих профессиональную эффективность и качество аудио, где бы вы ни находились.

Стационарные телефоны VVX x50 Series OBi Edition доступны по всему миру и будут совместимы с Google Voice for G Suite в ряде стран одновременно с доступностью Voice.