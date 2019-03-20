«Ростелеком» запустил сервис телемедицины «Ростелеком Маме»

«Ростелеком» и провайдер электронных медицинских услуг Doc+ запустили проект в области телемедицины. Сервис «Ростелеком Маме» позволяет москвичам вызвать врача на дом, а также дистанционно получить консультацию в мобильном приложении.

Особенно актуален сервис для мам, у которых зачастую не хватает времени сводить ребенка ко врачу, а масса тревог и вопросов никуда не исчезает. Чтобы родитель был спокоен, а самочувствие детей всегда было под контролем, достаточно скачать мобильное приложение «Ростелеком Маме» и выбрать наиболее удобный способ онлайн-консультации: по телефону, видеосвязи или через чат. Время ожидания ответа оператора не превышает несколько минут, а врач может приехать на дом уже через два часа. После консультации все рекомендации врача доступны в личном кабинете услуги.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» отметил: «Я вижу три главных преимущества сервиса «Ростелеком Маме». Первое и, пожалуй, самое очевидное – экономия времени. Например, если вы живёте за городом, дорога к врачу и обратно может занять целый день. Второе и не менее важное – это возможность получить альтернативное мнение и при необходимости скорректировать лечение. С помощью нашего приложения легко убедиться в правильности подобранного лечения всего за несколько минут! Ну и третье преимущество – это возможность сдать анализы без посещения поликлиники. Уверен, наш сервис в первую очередь оценят мамы, в честь которых мы и назвали это решение».

«Ростелеком» предлагает три варианта подписки на сервис: «Врач онлайн», «Безлимит для себя» и «Безлимит для семьи». Стоимость подписки не зависит от возраста пациента. Подробности можно найти на сайте сервиса.