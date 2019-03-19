В Konica Minolta назначен руководитель направления цифровой печати по текстилю

Konica Minolta Business Solutions Russia объявлила о назначении Максима Максимова на позицию руководителя направления цифровой печати по текстилю. Ключевой задачей нового топ-менеджера станет развитие продаж решений для цифровой печати по текстилю в России и странах СНГ.

Максим Максимов уже более 20 лет работает в индустрии печати. Ранее занимал должность директора по развитию в компании Kovcheg Group, где представлял интересы китайского холдинга Hanglory Group в России и выступал в роли агента компании «Смарт-Т». До этого работал менеджером по работе со стратегическими партнерами в компании ATDesign, был генеральным директором компании PrintMIS – представительства EFI APPS в России, а также возглавлял компанию «МТСофт» – совместный проект компаний «Терем» и «Моноритм».

Konica Minolta выпускает оборудование для прямой печати по текстилю линейки Nassenger. Модельный ряд представлен машинами от начального до топового уровня. Наиболее высокопроизводительный текстильный принтер Nassenger SP-1, по данным производителя, может достигать производительности 6 400 м2/час. Принтеры оснащены новыми специально разработанными печатными головами Konica Minolta, усовершенствованной системой контроля подачи чернил и формирования капли переменного размера.