В «умных» колонках с Алисой появилось радио

«Яндекс» объявил о том, что пользователи «Яндекс.Станции», «умных» колонок Irbis A и Dexp Smartbox теперь могут слушать радиостанции, такие как «Европа Плюс», «Авторадио» или «Эхо Москвы».

В «Яндекс.Станции» и других «умных» колонках с Алисой доступны десятки радиостанций, в том числе «Русское радио», Love Radio, «Серебряный дождь». Чтобы включить радио, достаточно сказать: «Алиса, включи 91,2» или «Алиса, включи радио «Максимум».

Алиса определит, где находится человек, и найдет местную версию радиостанции. Если не называть конкретную станцию, Алиса запустит случайную или включит ту, которую человек слушал раньше. Если попросить: «Следующая» или «Предыдущая», голосовой помощник найдет ближайшую по частоте. Кроме того, Алиса умеет отвечать на вопрос, какие радиостанции у нее есть.

С помощью «Яндекс.Станции» можно смотреть телеканалы «Яндекс.Эфира» — эта возможность появилась в конце прошлого года. Сейчас в Эфире доступно более 140 телеканалов, в том числе около 20 каналов Яндекса.

Компания предлагает зрителям контент разной тематики — от боевиков и комедий до мультфильмов. Они транслируются с раннего утра до глубокой ночи, причём без рекламы. Некоторые каналы Эфира можно смотреть в повышенном разрешении — благодаря технологии Яндекса DeepHD.

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