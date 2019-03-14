«Кворум» представил новые функции и сервисы в новой версии EDSmart

«Кворум» объявила о выпуске новой версии программного продукта EDSmart для защищенного информационного обмена электронными сообщениями по формату альбома УФЭБС между коммерческими банками и платежной системой Банка России при переходе на использование нового АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС.

Очередная версия EDSmart обладает рядом дополнительных функциональных возможностей, позволяющих сделать процесс информационного обмена более надежным, удобным и эффективным. В частности, в целях обеспечения большей защищенности процесса реализована возможность финальной сверки полностью подготовленных к отправке и подписанных электронных сообщений с первичными данными, которые были использованы при их создании в системах-источниках банка.

Расширение функциональности системы коснулось таких областей, как автоматизация рутинных процедур, связанных с рекламационной перепиской между участниками процесса по уточнению реквизитов электронных платежных сообщений. Реализованы процедуры подготовки и обмена сообщениями в свободном формате и формате SWIFT с применением системы передачи финансовых сообщений Банка России.

Добавлен новый блок функций, обеспечивающий взаимодействие банков-участников с Системой быстрых платежей (СБП) в части контроля и управления ликвидностью счета участника в СБП, формирования запросов и получения информации о перечне распоряжений, исполненных в СБП (потранзакционный реестр), а также сверки операций и оборотов по реестру с данными в учетной системе банка (АБС).

«Идеи значительной части функциональных доработок, которые мы реализовали и включили в новую версию продукта EDSmart, были выработаны совместно с нашими клиентами в процессе внедрения системы. Мы прислушиваемся к запросам пользователей и совершенствуем наше решение. Убежден, что такой подход обеспечивает востребованность EDSmart на рынке», - сказал коммерческий директор компании «Кворум» Игорь Виноградов.

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