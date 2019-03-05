Schneider Electric представила измерительные датчики энергии PowerTag

Schneider Electric представила новые измерительные датчики PowerTag для автоматических выключателей серии Compact NSX и Compact INS/INV на токи до 630А.

Датчики PowerTag предназначены для использования в гражданском строительстве, дата-центрах, на объектах инфраструктуры, а также на промышленных предприятиях. Устройства относятся к проектной коллекции бизнеса «Проекты через партнеров» и производятся в Европе. Новая опция для выключателей Compact NSX появится в ближайшее время в онлайн конфигураторе MyPact.

Датчики PowerTag предоставляют актуальные данные о потреблении электроэнергии, сигнализируют о падении напряжения и аварийной перезагрузке при отключении. Кроме того, они собирают и предоставляют информацию для мониторинга и диагностики автоматических выключателей Compact NSX и Compact INS/INV через концентратор Smartlink, и предупреждают об изменении заданного уровня потребления. В сочетании с PowerTag Acti9 возможно реализовать комплексное решение для беспроводного мониторинга мощности и энергии на любом уровне распределительного щита, что позволит незамедлительного принять необходимые меры при возникновении проблем в электрической сети.

Датчики энергии в любое время легко и быстро устанавливаются в новые или существующие щиты распределения. По сравнению с традиционными измерительными приборами применение решения по мониторингу с PowerTag значительно сокращает время монтажа оборудования и не требует дополнительных проводов.

Датчики PowerTag совместимы с аппаратами: Compact NSX100-250, Compact NSX400/630, Compact INS250-100A-250A, Compact INS320-630, Compact INV100-250 и Compact INV320-630

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