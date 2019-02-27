Началось массовое подключение мелкой розницы к системе маркировки

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак», зафиксировал восьмикратный рост количества регистраций в системе маркировки со стороны представителей мелкой розницы.

«Если в начале года мы получали 15-20 заявок в день, то за последние дни среднесуточное количество находится в диапазоне 140-170 регистраций. Мы понимаем, что это представители мелкой и средней розницы, поскольку производители, оптовики и крупный ритейл уже зарегистрировались в системе в пилотном проекте», - отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

ЦРПТ полностью готов к подключению всех участников оборота и ожидает регистрации торговых точек, которые с 1 июля обязаны передавать информацию о продажах всех маркированных пачек в систему маркировки. Для этого выделены технические мощности, необходимая безопасность системы обеспечена в полной мере.

Переход на маркировку будет осуществляться плавно. С марта 2019 года начинается регистрация производителей и торговых точек в системе «Честный знак», с 1 июля 2019 года производители будут маркировать каждую пачку сигарет уникальным Data Matrix кодом. Если пачка с маркировкой будет продаваться в магазине, то код будет сканироваться для передачи информации в систему.

С 1 июля 2020 года поставка и продажа немаркированных сигарет будет запрещена.