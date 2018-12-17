В России прошли крупнейшие в мире выборы на блокчейн-платформе Polys

12 декабря 2018 г. состоялись выборы депутатов Молодёжного парламента при Саратовской областной думе, в ходе которых использовалась система онлайн-голосований Polys. Платформа, основанная на технологии блокчейн и прозрачных криптоалгоритмах, является одним из проектов бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского».

Всего в выборах приняли участие более 40 000 избирателей, что сделало их крупнейшими в истории онлайн-голосований с применением технологии блокчейн. Проголосовать посредством системы Polys можно было на личных мобильных гаджетах или устройствах, установленных на 110 избирательных участках.

Выборы продлились семь часов, включая этап подсчёта голосов, и результаты были оглашены сразу. Средняя явка составила 36% (14 932 человек).

Технология блокчейн обеспечивает распределённую обработку голосов и предотвращает возможность взлома, поскольку информация, касающаяся голосования, включая результаты, хранится не на одном уязвимом сервере, а на устройствах всех участников сети. В случае каких-либо нарушений в процессе, информация об этом станет известна всем участникам голосования.

«Преимущество системы Polys заключается в том, что она работает на технологии блокчейн, которая исключает возможность накрутки голосов и фальсификации результатов. Помимо этого, голоса избирателей шифруются при помощи криптографии таким образом, что никто – будь то злоумышленник или организатор голосования – не может узнать, кто и за кого из кандидатов голосовал», – отметил руководитель проекта Polys Роман Алёшкин.