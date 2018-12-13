Представлена цифровая платформа Chemexsol по оптимизации цепочек поставок химических реагентов

Российская компания ООО «СПЭР» представила цифровую платформу Chemexsol по оптимизации цепочек поставок химических реагентов для предприятий нефтегазовой отрасли. Математическое ядро платформы разработано на основе решений компании Clover Group с применением искусственного интеллекта.

Цифровая платформа Chemexsol объединяет всех участников производства и поставки химических реагентов в единую экосистему: от разработчиков химических реагентов до конечных заказчиков – нефтяных и нефтесервисных компаний, с учетом поставщиков сырья, производственных и логистических услуг. Платформа работает с применением технологий искусственного интеллекта, позволяющих выстраивать оптимальные цепочки из поставщиков сырья, производственных площадок, транспортных компаний и других участников. Платформа анализирует множество параметров по возможностям и особенностям участников экосистемы и отображает заказчику оптимальный для него вариант производства и поставки реагентов по заданным критериям.

С помощью математических алгоритмов, разработанных компанией Clover Group, платформа Chemexsol подбирает варианты поставки продукта, в зависимости от особенностей запроса: оптимальный по стоимости, времени, наименьший по затратам к определенной дате. Технология позволяет оптимизировать процесс от поиска поставщика до производства реагента, снижая стоимость конечного продукта для заказчика благодаря использованию нейросетей и интеллектуальному анализу данных.

В начале 2019 г. запланирована опытная эксплуатация на фокус-группе, во втором квартале – экспорт и тиражирование платформы на российский и международный рынок.

В будущем компания планирует применять экспертизу Clover Group по предиктивной аналитике для прогнозирования эффективности химических продуктов с учетом изменений свойств объекта заказчика и состава самих продуктов. На основе данных об эффективности применения продукта от заказчиков разработчики смогут оперативно оптимизировать состав продукта, а заказчики применять наиболее эффективное решение с учетом особенностей своего объекта.