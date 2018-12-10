МТС обеспечил связью небольшие поселки Липецкой области

ПАО «МТС», российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о реализации программы по покрытию связью и мобильным интернетом небольших населённых пунктов Липецкой области.

В этом году жители сразу 12 поселков Липецкой области впервые получили возможность пользоваться современными сервисами: не только совершать звонки, но и выходить в интернет, делать покупки он-лайн, пользоваться госуслугами, смотреть видео, учиться и общаться. Связь впервые пришла в поселки Репец и Камышовка Липецкого района, села Тростное и Телегино Становлянского района, поселок Рощинский Чаплыгинского района, село Стрелецкие Хутора Усманского района и другие населенные пункты.

«Сегодня наша сеть покрывает более 90% территории области, но даже несмотря на это, еще есть места, которые в силу географических характеристик либо других причин были лишены тех сервисов и того качества, которые доступны жителям больших населённых пунктов. МТС стирает эти границы. В этом году мы сконцентрировались на точечном покрытии тех сел, которые нуждаются в этом больше всего, а проще говоря там, где связь отсутствовала в принципе.», – отметил директор филиала МТС в Липецкой области Сергей Лысенков.