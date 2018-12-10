Билеты на «Аэроэкспресс» теперь можно оплатить с помощью Googlе Pay

«Аэроэкспресс» объявил о включении поддержки оплаты билетов с помощью платежного сервиса Googlе Pay. Для активизации Google Pay необходимо обновить мобильное приложение «Аэроэкспресс». На сайте компании опция появится автоматически.

«Мы постоянно работаем над развитием электронных каналов продаж. Пользователи Google Pay теперь смогут быстро и легко приобретать билеты на аэроэкспрессы онлайн. Отмечу, что бесконтактная оплата с помощью платежной системы Google возможна также на турникетах «Аэроэкспресс» в терминалах компании», - отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

В октябре «Аэроэкспресс» зафиксировал рост популярности мобильного приложения. Так, с начала 2018 года более 560 тысяч пассажиров купили билеты с помощью мобильного сервиса компании – это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сервис «Аэроэкспресс» вошел в тройку наиболее востребованных транспортных мобильных приложений среди москвичей.