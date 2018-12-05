«Новый регистратор» формирует финансовую отчетность с помощью «Фабрики XBRL»

«Новый регистратор», один из крупнейших регистраторов РФ, приобрел у «Синтегро консалтинг» программу «Фабрика XBRL» для выполнения требования Банка России по сдаче финансовой отчетности в формате XBRL, вступившие в силу в 2018 г. Программа используется «Новым регистратором» уже около года.

Проект внедрения программы был реализован в начале года менее чем за месяц – с 26 января по 19 февраля 2018 г. – благодаря тому, что «Фабрика XBRL» проста в установке и совместима со всеми системами ведения бухучета на базе «1С», представленными на рынке ИТ-услуг. Настройку основной функциональности ИТ-специалисты «Нового регистратора» выполнили самостоятельно, руководствуясь «Инструкцией администратора».

Стоит отметить, что «Новый регистратор» уже сотрудничал с командой интегратора — в мае 2017 г. компания приобрела программу «Синтегро ОСБУ», которая автоматически передает данные для XBRL-отчетов, тем самым упрощая процесс внедрения нового решения.

В настоящее время оба программных продукта «Синтегро консалтинг» обслуживаются в рамках договоров поддержки, которые предусматривают предоставление еженедельных обновлений версий программ, консультации специалистов и методологическую поддержку.