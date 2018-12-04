«Билайн» провел реорганизацию закупок и снабжения

«Вымпелком» (бренд «Билайн») завершил проект масштабной реорганизации функции снабжения ADS Inventor – решение полного цикла по планированию и распределению абонентского оборудования для оперативного снабжения собственных офисов продаж.

Сеть собственных магазинов «Билайна» удвоилась за девять месяцев 2018 г. Для успешной реализации новой стратегии по увеличению ритейла в компании возникла потребность как в реорганизации существующих процессов закупок и управления запасами абонентского оборудования, так и создании новых. Одним из ключевых направлений стала реорганизация функции снабжения абонентского оборудования. Основной задачей проекта было повышение эффективности и автоматизация процессов за счет единой системы, встроенной в ИТ-ландшафт компании.

В рамках решения данной задачи был создан проект ADS Inventor, а в качестве генерального подрядчика проекта был выбран «Делойт консалтинг» («Делойт»). Для достижения максимальных результатов был заявлен крайне амбициозный срок разработки и внедрения – девять месяцев.

Благодаря совместной работе сотрудников «Вымпелком» и «Делойта» проект не только был реализован в установленные сроки, при среднем времени внедрения аналогичных решений на рынке от одного до двух лет, но и полностью окупил свою стоимость. Ежемесячный закупочный бюджет сократился на 10%, а будущий уровень запасов – на 15%.

Андрей Ларкин, исполнительный вице-президент, главный финансовый директор «Вымпелкома», сказал: «Проект стал необходимым шагом для поддержания развития быстро растущего ритейл-направления в бизнесе компании. Успешная реализация проекта оказала прямое влияние на финансовые результаты».

Ирина Бирюкова, партнер практики «Управление цепями поставок» компании «Делойт», СНГ, отметила: «Это один из тех проектов, которые демонстрируют пример эффективного сотрудничества консультанта и заказчика в решении непростой бизнес-задачи. Вступая в этот проект, мы понимали, насколько он важен для розничного бизнеса компании, и какая ответственность лежит на нас, как методологическом и технологическом консультанте. По моему мнению, секрет успешной реализации проекта, подтвержденный экономическим эффектом, заключается в слаженности работы объединенной команды, в правильном выборе решения и его качественной реализации».