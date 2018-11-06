Аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысило 40 млн человек

Сбербанк объявил о том, что аудитория пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за год выросла на 47% и превысила 40 млн человек.

В среднем пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» совершают более 15,3 млн операций в день, что на 74 % больше, чем год назад. Самые востребованные операции — P2P-переводы, на которые пришлось 47% от общего количества ежедневных операций в Сбербанк Онлайн. За год количество P2P-переводов в приложении выросло на 85%, количество переводов между своими счетами — на 78%, платежей через Сбербанк Онлайн — на 59%.

Более 60% пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» используют его как основной цифровой канал — 24,3 миллиона человек. За год этот показатель вырос на 64%.

Святослав Островский, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка, отметил: «Развивая приложение "Сбербанк Онлайн" для 40 млн наших клиентов, мы не только ориентируемся на их потребности, но и стараемся предлагать нечто новое. Для этого мы интегрируем в наш банковский цифровой сервис опыт из других индустрий и сфер жизни. Это помогает нам предвосхищать потребности пользователей и формировать тренды».

В 2018 году в приложении «Сбербанк Онлайн» появился ряд новых возможностей. Был запущен сервис «Диалоги», в котором пользователи общаются и переводят деньги через чаты. В «Диалогах» можно отправить стикер и поздравить с помощью «Открыток». Среди других недавно появившихся функций Сбербанк Онлайн — получение пенсионных государственных услуг, заказ цифровой карты, раздел «Инвестиции», полезные рекомендации в формате карточек на главном экране и др.