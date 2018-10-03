R-Style Softlab автоматизировала работу с ценными бумагами в РНКБ Банке

РНКБ Банк (ПАО) запустил в эксплуатацию программный комплекс RS-Securities V.6 от компании R-Style Softlab для автоматизации функций бэк-офиса по сопровождению операций на финансовых рынках. Решение охватывает операции с ценными бумагами, депозитарное обслуживание, налоговый учет собственных операций и НДФЛ по договорам брокерского обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы R-Style Softlab.

Установка промышленной системы для автоматизации деятельности на финансовых рынках позволит банку активнее участвовать в торгах, наращивать объемы дилерских и брокерских операций и, соответственно, умножать получаемую прибыль.

«Автоматизация операций с ценными бумагами способствует активному развитию и расширению бизнеса РНКБ на фондовых и валютных финансовых рынках, — сказал вице-президент РНКБ Александр Титов. — Теперь с помощью системы RS-Securities V.6 в банке осуществляется сопровождение операций с ценными бумагами, депозитарное обслуживание, налоговый учет собственных операций и НДФЛ по договорам брокерского обслуживания».

«Программный продукт RS-Securities V.6 стал бестселлером для автоматизации банков, работающих на фондовых и валютных финансовых рынках. Клиенты ценят его не только за функциональную полноту и удобство, но и за то, что он поддерживается нашей компанией в актуальном состоянии — в соответствии с изменениями в российском законодательстве», — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.