Naumen разработала систему интеллектуального поиска для НТЦ «Газпром нефти»

Naumen сообщила о завершении проекта внедрения системы интеллектуального поиска, основанного на когнитивном анализе данных, для Научно-технического центра «Газпром нефти». Ключевой функцией системы является предоставление сотрудникам организации единого «окна» для поиска информации, хранящейся в различных форматах и на различных ресурсах.

Разработанная командой экспертов по обработке и анализу больших данных компании Naumen, система осуществляет анализ и релевантную выдачу информации за счет внедрения когнитивного анализа данных, индекса максимального количества хранимой информации и введения функциональных онтологий.

Поисковая система понимает запросы пользователей на естественном языке, ряд сокращений и специализированных терминов, а также учитывает морфологию слов в запросе. Система позволяет осуществлять полнотекстовый поиск по различным форматам, включая те, где требовалась предобработка графической информации, что значительно расширило базу для поиска. Функция фильтрации поисковой выдачи по набору параметров позволяет оставить в выдаче те документы, которые полностью удовлетворяют запросу пользователя. Также система рекомендует семантически и тематически близкие документы для пользователя в рамках результатов по его поисковому запросу.

Перечисленные функции обеспечивают сотрудников Научно-технического центра «Газпром нефти» инструментами, необходимыми для целевой и быстрой доставки информации, сокращая время на поиск необходимых данных.

«Совершенствование системы производственной безопасности – один из приоритетов "Газпром нефти". Новые технологии и цифровые инструменты позволяют не только улучшать экономические показатели, но и помогают делать работу на месторождениях еще безопаснее», – отметил директор по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор НТЦ «Газпром нефти» Марс Хасанов.