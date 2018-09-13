AMD объявила о поступлении Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X в продажу

AMD сообщила, что две новых модели процессоров – Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X – уже поступили в продажу. В частности, настольные ПК Acer Nitro N50-100 на базе Ryzen 5 2500X доступны для заказа в некоторых регионах мира.

Эта линейка продуктов позволяет партнерам AMD из числа OEM-производителей и системных интеграторов разрабатывать свои собственные уникальные системы, которые нацелены на потребителей, ищущих готовые решения для игр, домашнего использования или ПК маленького размера.

Оба новых процессора Ryzen обладают увеличенной частотой в 4 ГГц, а также используют алгоритмы Precision Boost 2 и XFR2, появившиеся вместе с линейкой процессоров Ryzen второго поколения. Уникальной особенностью Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X является использование единого комплекса ядер (CCX), изготовленного по технологии 12 нм и на базе архитектуры Zen+, что обеспечивает прирост производительности на 8-10% в однопоточных и многопоточных нагрузках по сравнению с предыдущим поколением чипов.

Благодаря наличию 4 ядер и до 8 вычислительных потоков, тепловыделению в 65 Вт и поддержке памяти DDR4-2933 МГц новые процессоры Ryzen могут быть легко интегрированы в инновационную и стабильную платформу решений AMD для настольных ПК.

Как и уже доступные Ryzen X-серии, эти новые процессоры полностью разблокированы для настройки производительности, они поддерживают Precision Boost Overdrive при использовании с подходящей материнской платой и совместимы с экосистемой Socket AM4.