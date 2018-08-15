Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens

Mercedes-Benz использует более 100 гарнитур смешанной реальности Microsoft HoloLens для обучения своих сотрудников. Это позволяет ускорить образовательный процесс и сделать его более интерактивным.

Глобальная образовательная программа Mercedes-Benz Global Training обучает сотрудников по всему миру менеджменту, работе с продуктами, брендингу и продажам. Более 800 инструкторов работают в 150 образовательных центрах компании, находящихся в 120 странах мира. Кроме того, сотрудники имеют доступ к учебным сеансам через корпоративное приложение Global Training App.

В Штутгарте расположен современный учебный центр, который ежедневно посещают около 450 сотрудников. В очках Microsoft HoloLens они могут рассмотреть и изучить трехмерные цифровые модели автомобилей и их внутреннего строения, сложные конструкции трансмиссий, тормозов и других деталей. 3D-модели могут двигаться и демонстрировать работу разных частей механизмов. Основная цель использования HoloLens состоит в том, чтобы доступно объяснять людям сложные технические концепции, делая их более понятными благодаря визуализации.

«Один из наших учеников, специалист по продажам, сказал, что благодаря HoloLens ему достаточно всего одной машины в выставочном зале, — сказал Ральф Кригер, инструктор компании Mercedes-Benz. — Теперь клиенты могут не только физически потрогать автомобиль, но и увидеть в смешанной реальности, как эта модель будет выглядеть в другой комплектации».

Очки смешанной реальности Microsoft HoloLens не первый раз используются для обучения сотрудников, например, они ранее они помогли экспертам при ремонте ГРЭС в Армавире.