«СТС Медиа» ввел в эксплуатацию новый телевизионный технический комплекс

«СТС Медиа» объявил о запуске нового технического телевизионного комплекса. Новый программно-аппаратный комплекс является уникальным: впервые в мировой практике телевизионный вещательный комплекс сочетает в себе виртуализацию, использование некомпрессированных IP видео потоков и программно-управляемую сеть (SDN).

Светлана Фефилова, заместитель генерального директора «СТС Медиа» по операционному развитию и операционной эффективности бизнеса, сказала: «После консультаций с потенциальными подрядчиками мы приняли решение идти в рамках своей стратегии: не использовать традиционную методику на базе технологий SDI, а построить комплекс с применением передовых IT-технологий. В результате благодаря нашим партнерам – Корпорации DNK и Imagine Communications – летом 2018 года «СТС Медиа» запустил один из самых передовых в России вещательных комплексов».

Запуск комплекса позволит решить целый ряд задач по радикальному улучшению сервисов управления и контроля процессами телерадиовещания. Практически исключаются такие проблемы, как черные поля, макроблачность, рассинхронизация звука и изображения – к сожалению, моменты, известные каждому телезрителю в мире.

Холдинг получил возможность наращивать дополнительные каналы в считанные минуты и переходить с SD на HD практически мгновенно.

Новый комплекс использует типовые ИТ-решения и оборудование, что позволяет более гибко расширять комплекс под новые потребности и экономить капитальные затраты.

Проект разделен на два этапа. Первый включает в себя возможность по формированию и выдачи в эфир до восьми сигналов стандартной (SD) и высокой четкости (HD). Второй этап – это планомерный перевод на новую платформу еще 24 сигналов телеканалов «СТС Медиа», который запланирован на конец первого квартала 2019 года.

Объем инвестиций в проект не разглашается.