«Доктор Веб» вместе с Координационным центром доменов RU/РФ участвует в оздоровлении Рунета

«Доктор Веб» сообщил о заключении соглашения о противодействии киберугрозам в доменах .РФ и .RU. с Координационным центром национального домена сети интернет. Соглашение позволит повысить эффективность борьбы с вредоносными сайтами, задействовав компетенции, технологии и ресурсы российского антивирусного разработчика.

Координационный центр обеспечивает надежное и стабильное функционирование доменов .RU и .РФ, а также реализует различные проекты, направленные на развитие и расширение использования Интернета в России. Соглашение заключено с целью обмена информацией о доменах, используемых для фишинга, хакерских атак, распространения вредоносных программ и управления бот-сетями.

В случае выявления таковых доменов «Доктор Веб» уведомляет об этом соответствующего регистратора и Координационный центр и взаимодействует с ними с целью блокировки опасных сайтов. Также наша компания осуществляет мониторинг возможности разблокировки доступа – в случае если регистратор принял меры по «оздоровлению» соответствующих ресурсов.

Подобное взаимодействие позволит значительно повысить эффективность противодействия ботнетам и обезопасить российский сегмент глобальной сети – ведь специалисты компании обладают значительным опытом выявления вредоносных ресурсов.