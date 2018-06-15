«Битрикс24» добавил в свою CRM функцию редактирования документов. Теперь все пользователи «Битрикс24» могут редактировать документы сразу в CRM. В карточке клиента появились шаблоны всех основных документов, которые нужны для работы с контрагентами: договор, счет, акт, счет-фактура, доверенность

Пользователь может отредактировать готовый документ или загрузить свой вариант. В новом шаблоне можно выбрать: для какой сущности он будет доступен — сделка, лид или компания; кто из сотрудников может с ним работать.

Документ автоматически формируется из данных, которые есть в основной сущности. После этого информация попадает в таймлайн сделки.

Для всех документов работает встроенный нумератор.

Теперь внутри CRM «Битрикс24» можно: отредактировать документ; поставить печать и подпись; скачать файл в нужном формате; отправить документ клиенту по SMS или Email.

Компании, которые работают на нескольких зарубежных рынках, могут установить готовые шаблоны для делового документооборота этих стран.

С помощью нового инструмента можно понять, какими документами занято место на диске компании в «Битрикс24».

Система автоматически подскажет, какие документы давно не открывались и предложит удалить их.