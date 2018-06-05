«Геонавигационные технологии» и Нефтегазовый центр МФТИ создали симулятор гидроразрыва пласта

«Геонавигационные технологии», российский разработчик программного обеспечения для «умного бурения», совместно с Нефтегазовым центром МФТИ создал симулятор гидроразрыва пласта – FracSolver – для повышения эффективности нефтеотдачи. Разработка ориентирована, прежде всего, на российский рынок и составит конкуренцию импортным аналогам, которые занимают лидирующее положение в отечественном сегменте нефтедобычи.

Сегодня почти треть мировых запасов нефти являются трудноизвлекаемыми. Технология гидроразрыва пласта (ГРП) – один из методов интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи. Российские нефтедобывающие компании для выполнения дизайна и оптимизации ГРП используют программное обеспечение западных вендоров. Симулятор, разработанный специалистами «Геонавигационных технологий» в партнерстве с НГЦ МФТИ, сделает более эффективным и безопасным процесс добычи в сложных геологических условиях. Новая разработка может стать импортозамещающим инструментом для отечественных компаний.

Интеграция симулятора ГРП с модулями для геомеханического, геонавигационного и петрофизического моделирования позволяет производить всю цепочку расчетов в одном программном решении. В результате проведенного моделирования симулятор определяет дизайн гидроразрыва, рассчитывает стратегию закачки и геометрию трещины, которая будет получена в итоге, ее характеристики и проводящие способности. Новая разработка также «умеет» рассчитать технико-экономическую эффективность трещины.

Специалисты добавили в новый программный продукт еще одну возможность, которой нет в подобных разработках других компаний – моделирование множественного гидроразрыва пласта. Это важно, потому что трещины, изменяя поле напряжений, влияют на раскрытие, форму и изогнутость каждой следующей трещины. Понять, каким именно будет это влияние, значит предотвратить риски и непроизводительные потери времени.

«Новая разработка станет еще одним модулем уже известной на рынке нефтедобычи платформы для "умного бурения", – сказал Юрий Петраков, главный инженер компании «Геонавигационные технологии». – Применить его можно и как часть нашей платформы, и в качестве отдельного элемента сторонней инфосистемы – он интегрируется с любым программным обеспечением, которое поставляет механические и петрофизические расчеты. Использование симулятора значительно улучшит экономику месторождения, благодаря сокращению затрат в процессе бурения и продление срока эксплуатации месторождения, и позволит извлекать максимальное количество углеводородов. Кроме этого, позитивно скажется и на экологической обстановке в районе скважины».

Сегодня подобное отечественное ПО использует только «Роснефть»: специалисты компании разработали его для внутреннего потребления.

«Зарубежные симуляторы, широко распространенные в России, используют инженерные одномерные модели. Преимущества в простоте и быстроте расчетов этих разработок нивелируются низкой точностью. Однако их использование наиболее эффективно в стандартных ситуациях. Мы же при создании симулятора использовали модель Planar 3D. Это несколько снизило скорость расчетов, но существенно увеличило их точность и позволило использовать продукт практически при любых уровнях сложности разработки дизайна», – сказала Наталья Завьялова, старший научный сотрудник НГЦ МФТИ.