Business Ecosystems обеспечила обучение ИТ-инженеров Maykor

Система Virtual Rack Management System (vRMS), разработанная Business Ecosystems, резидентом «Сколково», позволила Maykor повысить компетенцию своих специалистов из 83 филиалов по сетевым технологиям, обеспечив их практическое обучение без отрыва от производства. Оригинальность решения BE vRMS заключается в объединении функций автоматизированного управления сетевыми и вычислительными ресурсами для быстрого создания сетевых топологий, обучающих программ и системы оценки практических знаний. Среднее время на подготовку лабораторной среды и аттестацию одного сотрудника сократилось с нескольких дней до нескольких минут, что позволило одновременно обучать десятки специалистов по различным направлениям.

Александр Саломон, руководитель центра компетенции Maykor, сказал: «Для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, мы стремимся поддерживать высокий уровень компетенций наших инженеров, проводя регулярное обучение и аттестацию. Важной составляющей учебного процесса являются практические занятия на реальном сетевом оборудовании, объединенного в топологии, применяемые у наших заказчиков. Однако ручная организация таких лабораторных стендов требует существенных трудозатрат. Обучающая платформа BE vRMS автоматизировала процессы, связанные с проведением практического обучения и аттестации специалистов нашей компании, существенно облегчив этот процесс и внеся свой вклад в достижение запланированных нами бизнес-результатов».

BE vRMS предоставляет обучающемуся персональное пространство в рамках назначенной программы. Система создает соответствующие программе сетевые топологии и выполняет преднастройку всех устройств, обеспечивая удаленный доступ к консолям их администрирования. По результатам автоматической проверки решений, формируется отчет, где отмечаются те технологии, в которых обучающемуся следует углубить свои знания. Система позволяет приостановить выполнение лабораторной работы и в любое время вернуться на момент остановки, при этом освобождая занятые ресурсы для других обучающихся. Решение BE vRMS входит в состав системы управления ИТ-инфраструктурой Business Ecosystems Console Management System (BECMS).

Денис Хлебородов, генеральный директор Business Ecosystems, сказал: «Среди методов повышения и поддержания качества услуг ИТ и услуг связи, обучение и аттестация специалистов имеют важное значение. Наше решение BE vRMS направленно на сокращение затрат на организацию этих процессов и повышение эффективности обучения. Платформа подходит для подготовки специалистов техподдержки различных предприятий, аутсорсинговых компаний, операторов связи и может быть востребована ВУЗами для предоставления услуг дополнительного образования».

Антон Иванов, руководитель направления «Технологии информационной безопасности» ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Компания Business Ecosystems сделала значительный вклад в подготовку специалистов по сетевым технологиям и сетевой безопасности посредством собственной разработки BEvRMS, обеспечив обучение более 800 специалистов в России и за рубежом. Многие из тех, кто использовал для обучения платформу BE vRMS, смогли в дальнейшем подтвердить свои знания, успешно получая различные уровни сертификации авторитетных производителей сетевого оборудования».