«Газпром нефть» и 1С начнут совместные разработки ИТ-решений

«Газпром нефть» и 1С синхронизируют работу по разработке ИТ-решений для нефтяной отрасли. Соответствующий меморандум подписан на Петербургском международном экономическом форуме заместителем генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти» Кириллом Кравченко и директором 1С Борисом Нуралиевым.

Целью сотрудничества является появление на российском рынке передовых цифровых продуктов в области корпоративной ИТ-архитектуры. Специалисты «Газпром нефти» примут участие в создании программных разработок на базе 1С, задача которых – повышение операционной эффективности бизнес-процессов. Совместный подход к решению технологических задач нефтяной индустрии откроет широкие перспективы для создания экосистемы для подготовки к промышленной эксплуатации импортоопережающих цифровых решений.

«Цифровизация меняет традиционные бизнес-модели, в том числе в нефтяной отрасли. На первый план выходят технологии управления производством, а также данные, которые обеспечивают эффективность всех процессов. ”Газпром нефть” за последние годы реализовала десятки цифровых инициатив, наработала значительный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами», – сказал заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.

«В рамках формирующейся в стране цифровой экономики мы готовы развивать новые проекты на базе систем 1С с целью создания в российской промышленности и энергетическом секторе цифрового производства», – отметил генеральный директор 1С Борис Нуралиев.