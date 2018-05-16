Borealis выбрала Aspen Mtell для прогностического обслуживания с целью повышения надежности производства полиэтилена

Aspen Technology, разработчик программного обеспечения для оптимизации производственных активов, сегодня объявил, что Borealis, поставщик решений в области полиолефинов, базовых химикатов и удобрений, выбрала программное обеспечение Aspen Mtell, осуществляя первое развертывание ПО для производства полиэтилена на заводе в Стенунсунде в Швеции.

ПО Aspen Mtell является частью программного комплекса aspenONE Asset Performance Management (APM), сочетающего в себе знания производственных процессов с решениями Big Data и машинным обучением для повышения эффективности в сфере инженерного проектирования, эксплуатации и обслуживания промышленных активов на протяжении всего их жизненного цикла. Aspen Mtell собирает данные как по истории производственных операций и технического обслуживания, так и по операциям и техобслуживанию в процессе в режиме реального времени, чтобы точно обнаружить признаки сбоев, которые предшествуют возможным поломкам и деградации промышленных активов, а также спрогнозировать будущие сбои и предписать подробные рекомендации к действиям для смягчения или решения данных проблем.

Выбор этого программного обеспечения был основан на его успешной работе в рамках прогноза обслуживания по принципу «обоснования концепции» для критически важного компрессора. Прогностическое обслуживание является ключевой инициативой для Borealis, и этот первоначальный проект эффективно продемонстрировал ощутимую выгоду от автоматизации такого анализа данных и работы с информацией. Решение о продвижении вперед с Aspen Mtell было поддержано также из-за продемонстрированной быстрой скорости развертывания, точным ранним выявлением деградации активов и возможностью масштабирования решения по всей системе.

Благодаря эффективному управлению промышленными активами, а также сбору данных по истории производственных операций и по операциям в режиме реального времени наряду с проверенными передовыми технологиями - организации могут трансформировать процесс технического обслуживания активов, обеспечивая оптимальную надежность, продлевая срок службы активов и увеличивая доходность предприятий.

Мартийн Ван Котен (Martijn van Koten), исполнительный вице-президент Borealis по операционной деятельности, сказал: «Компания Borealis приступила к цифровой трансформации производства, и способность обеспечить прозрачность всех наших операционных процессов является для нас приоритетом. Простота внедрения программного обеспечения для прогностического обслуживания Aspen Mtell позволит нам развивать использование аналитики данных, включая распознавание образов и раннее обнаружение аномалий, во всех операционных процессах, что приведет к повышению эффективности в сфере безопасности, качества и надежности производства, а также общей производительности объекта. С предоставленной ПО Aspen Mtell возможностью значительно более ранее получать предупреждения о деградации промышленных активов, у нас будет время для совместной работы, чтобы сократить потери из-за незапланированных простоев и минимизировать сбои».

Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и главный исполнительный директор компании AspenTech, отметил: «Компания Borealis осуществляет развертывание ПО Aspen Mtell, основываясь на своих инвестициях в передовые решения AspenTech для поддержки своей общей стратегии цифровизации производства. Эти технологии разумно извлекают знания и пользу из множества крупных источников данных, доступных конечным пользователям, чтобы стимулировать оптимизацию промышленных активов. Использование Aspen Mtell откроет для компании Borealis прогнозирующие и предписывающие возможности технического обслуживания, обеспечивая оптимальную надежность, продлевая срок службы активов и увеличивая доходность предприятия».