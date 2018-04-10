«Яндекс» объявил новый набор в Школу мобильной разработки

«Яндекс» объявил о новом наборе в бесплатную летнюю Школу мобильной разработки. Школа будет работать в московском офисе компании и в этом году будет посвящена созданию приложений для Android.

Преподаватели ШМР — программисты «Яндекса»: они расскажут про разные подходы к разработке, научат пользоваться инструментарием и объяснят, как грамотно спроектировать интерфейс приложения и провести тестирование.

Программа Школы составлена так, чтобы полученные знания можно было сразу применить в деле. Поэтому будет много практических заданий: их нужно будет выполнять на занятиях и дома. У слушателей будет возможность обменяться опытом не только с преподавателями, но и друг с другом — для этого мы предусмотрели коллективные форматы работы: хакатоны и «круглые столы».

Школа мобильной разработки рассчитана на тех, кто уже пробовал сам делать приложения — даже если это был просто эксперимент «для себя». Кроме того, потребуются владение алгоритмами и базовые знания Java — этот язык необходим, чтобы в полной мере усваивать материал на занятиях. Для владеющих другими языками программирования, это будет дополнительным плюсом.

Занятия в Школе начнутся в июле. Они будут проходить по вечерам, после 19:00, в будние дни и по субботам, так что учебу можно совмещать с работой. В ШМР можно поступать в любом возрасте и с любым образованием: дипломы и аттестаты не проверяются. Жителям других городов, которые успешно прошли отбор в Школу, «Яндекс» оплатит дорогу до Москвы и проживание на время обучения.

Перед занятиями рекомендуется посмотреть лекции прочитанные в ШМР в 2016 и 2017 годах. Освежить знания Java помогут видеокурсы: для начинающих от Computer Science Center и для более продвинутых от JetBrains. Кроме того, у Computer Science Center есть курс по алгоритмам.

Для поступления в Школу мобильной разработки нужно заполнить анкету и выполнить тестовое задание — создать мобильное приложение-галерею, опираясь на описание и скриншоты. После отправки задания система предложит пройти контест на знание алгоритмов. Это необязательный этап, но хорошие результаты дадут дополнительные очки.

Набор в ШМР открыт до 6 мая.