Премьера «Возвращения в Простоквашино» пройдет в соцетях Mail.Ru Group

Mail.Ru Group объявила о том, что эксклюзивная премьера «Возвращения в Простоквашино» пройдет на ресурсах компании: в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», а также на «Кино Mail.Ru».

Киностудия «Союзмультфильм» представит новые серии, посвященные приключениям Дяди Федора, пса Шарика и кота Матроскина. Серии можно будет посмотреть бесплатно. Также пользователи смогут поучаствовать в онлайн-активностях.

Следить за новыми приключениями любимых героев можно будет в соцсетях. Эпизоды будут выходить в группе киностудии «Союзмультфильм Вконтакте». Вместе с выходом второй серии пользователям «Вконтакте» станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма.

В Одноклассниках, помимо просмотра новых серий в официальной группе, пользователи в дальнейшем смогут примерить маску одного из героев в приложении OK Live и отправить друг другу открытки в сообщениях.

Первая серия также будет доступна на сайте Кино Mail.Ru; кроме того, пользователи сервиса смогут почитать эксклюзивные новости о «Простоквашино».

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Первая серия «Возвращения» появится онлайн уже сегодня. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.

Александр Кармаев, вице-президент по коммуникациям Mail.Ru Group, отметил: «Предоставление уникального эксклюзивного контента нашим пользователям является одним из наших приоритетов. Мы очень рады, что сегодня имеем возможность вместе с «Союзмультфильмом» показать на наших ресурсах новые серии легендарного мультфильма «Простоквашино». Учитывая масштабные планы Союзмультфильма, мы надеемся, что наши пользователи смогут получить еще больше эксклюзивных новостей».