 

Nokia завершила процесс приобретения компании Unium

Бизнес Инвестиции и M&A
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, Текст: Владимир Бахур

Nokia объявила о завершении процесса приобретения компании Unium.  

Компания Unium, производитель программного обеспечения из Сиэттла (США), специализируется на решении сложных проблем в области беспроводных сетей, используемых для критически важных и домашних приложений Wi-Fi. 

В результате операторы получат интеллектуальное интегрированное решение Wi-Fi, которое легко устанавливается по принципу plug-and-play и непрерывно оптимизирует домашние каналы Wi-Fi с помощью функций самообучения и самовосстановления.  

Компания Unium войдет в состав бизнес-подразделения Nokia Fixed Networks.  

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