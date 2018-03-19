Nokia завершила процесс приобретения компании Unium

Nokia объявила о завершении процесса приобретения компании Unium.

Компания Unium, производитель программного обеспечения из Сиэттла (США), специализируется на решении сложных проблем в области беспроводных сетей, используемых для критически важных и домашних приложений Wi-Fi.

В результате операторы получат интеллектуальное интегрированное решение Wi-Fi, которое легко устанавливается по принципу plug-and-play и непрерывно оптимизирует домашние каналы Wi-Fi с помощью функций самообучения и самовосстановления.

Компания Unium войдет в состав бизнес-подразделения Nokia Fixed Networks.