«Рикор» разработал платы расширения для серверного оборудования

Вслед за разработанными и запущенными в производство серверными материнскими платами, российский инновационный холдинг «Рикор» разработал и готовит к производству опытные образцы плат расширения – SAS Expander и HBA.

Выпуск плат нацелен в первую очередь на компании, которые заинтересованы в импортозамещении. Устанавливая в сервера и системы хранения данных платы производства «Рикор», партнеры-производители смогут увеличить адвалорную долю готового изделия до 70-80%. Кроме того, по словам вице-президента «Рикор» Бориса Иванова, цена на платы будет на 15-20% ниже зарубежных аналогов.

Продукция будет выпускаться в двух модификациях: отдельными платами, устанавливаемыми в разъем PCIe, и интегрированными на объединительных платах, как в случае с SAS Expander.

На представленных в настоящее время на рынке системных серверных платах с установленным чипсетом С610/С612 Wellsburg возможно непосредственно подключить до 10 дисков со скоростью до 6 Гб/сек. (10 разъемов SAS/SATS). Современные серверные системы могут также иметь большее количество дисков – 12 или 24. Разработанный «Рикор» модуль SAS Expander независимо от того, установлен он на объединительной плате или разработан в форм факторе PCIе (используются только шины питания), позволяет подключать до 24 дисков, занимая только 4 разъема на системной плате.

Платы расширения HBA предназначены для подключения к серверу дополнительных хранилищ памяти, например, СХД, или хранилищ более простой конструкции – JBOD. Обычно платы HBA подключаются к разъему PCIe x8, в то время как плата НВА производства «Рикор» снабжена в том числе разъемами miniSAS HD, которые могут передавать информацию по 8 каналам на другое серверное оборудование со скоростью до 12 Гб/сек.

Запуск серийного производства плат намечен на апрель 2018 г. и будет осуществляться на входящем в состав холдинга «Рикор» заводе «Рикор Электроникс». В начале весны на заводе завершилась модернизация линии под серийное производство материнских серверных плат и сейчас это уникальное для отечественной электронной промышленности и ИТ-индустрии в целом производство.