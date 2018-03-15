Mail.Ru Group и Dbrain проведут хакатон с призовым фондом 1,5 миллиона рублей

Dbrain, российская блокчейн-платформа, с 16 по 18 марта организует в офисе Mail.Ru Group хакатон по машинному обучению Whatever Hack, приуроченный к третьему дню рождения самого большого ML-сообщества в СНГ — Open Data Science (ODS). В течение 48 часов участники будут решать задачи, а авторы лучших разработок разделят между собой призовой фонд в 1,5 млн рублей.

В хакатоне примут участие более трехсот человек. У участников будет двое суток, чтобы создать проекты в области машинного обучения. Оценивать проекты и проводить технические тесты будут представили Mail.Ru Group, Google, Quantum Brains Capital, Lamoda, Dbrain и других компаний.

На выбор будет предложено две задачи: создать решение для определения качества мемов по картинке и подписи или разработать алгоритм для детектирования и классификации мебели на фотографиях интерьера. Качество решения этих задач будет оцениваться по объективным метрикам. Также команда сможет выбрать свободную тему: лучшие продукты из этой категории выберет жюри.

Пяти лучшим командам в каждой из трех категорий вручат денежные призы: обладатели первого места получат 240 тыс. руб., второго – 120 тыс. руб., третьего – 80 тыс. руб.; награда за четвертое – 40 тыс. руб., а за пятое – 20 тыс. руб. Приз можно будет забрать в криптовалютe.