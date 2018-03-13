MyKassa начала прием криптовалют

MyKassa, сервис моментальных платежей начала прием криптовалют. Теперь предприниматели, осуществляющие продажи в интернете через сервис MyKassa, смогут принимать платежи от покупателей в криптовалютах.

Сейчас сервис поддерживает 15 криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Blackcoin BLK, Bytecoin, Dash, Dogecoin, Emercoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Peercoin, Primecoin, Reddcoin, Ripple, Zcash.

MyKassa – это сервис, который позволяет начинающим предпринимателям сделать первый шаг в интернет-продажах. Продавцу достаточно пройти несложную регистрацию и добавить товар, услугу или свой интернет-магазин. После этого продавец получает ссылку, посредством которой можно будет осуществлять продажи.

«Криптовалюты – это главный финансовый тренд последнего времени. Многие пользователи готовы уже сейчас использовать криптовалюты для расчетов в интернете. Мы же, в свою очередь, эту тенденцию не могли обойти стороной. Подключить прием криптовалют наши партнеры могут максимально оперативно без каких-то дополнительных договоров. При этом предусматривается нулевая комиссия» - отметила Ева Смирнова, коммерческий директор компании MyKassa.org.