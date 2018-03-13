«Альфа-Банк» и «ЕВРАЗ» выстроили прямое соединение на базе CyberFT

«Альфа-Банк» и ГК «ЕВРАЗ» объявили о завершении проекта по созданию прямого обмена финансовыми сообщениями на базе платформы CyberFT. Возможности канала не ограничены работой с рублевыми и валютными платежами.

«Альфа-Банк» перенес в среду группы «ЕВРАЗ» полноценный функционал системы «Клиент-Банк», включая исполнение валютного контроля, отправку в банк справок о подтверждающих документах, справок о валютных операциях, получение выписок и другие операции.

Интеграция с «Альфа-Банком» позволила «ЕВРАЗу» получить прямой доступ из ERP-системы к основному набору расчетных поручений, что привело к снижению операционных затрат, повысило удобство и скорость проведения расчетов.

Сегодня многие корпорации, работающие с большим пулом расчетных банков, стремятся снизить затраты на работу персонала, администрирование и поддержку множества систем клиент-банк. Фундаментальным решением является прямая интеграция, или слияние ERP-систем клиента и конкретного банка. Однако она не всегда оправдана из-за высоких первоначальных затрат на программирование. Это же является барьером для построения систем с участием многих партнеров.

«Соединение CyberFT обеспечено работой внешних устройств – виртуальных терминалов, что упрощает и удешевляет как первичное подключение канала, так и его дальнейшее обслуживание. Наряду с этим, поддержка каналом международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022 делает его универсальным для взаимодействия с любой системой. Таким образом, при правильно продуманной архитектуре решения у клиента есть возможность интеграции через CyberFT со всеми партнерскими банками. Альфа-Банк имеет значительный опыт разработки и внедрения API-решений. Уже сегодня мы внедрили в привычную среду ЕВРАЗа широкий спектр расчетных услуг, аналогичный возможностям системы «Клиент-Банк». Развивая накопленное технологическое преимущество, Альфа-Банк будет стремиться к созданию новых интеграционных сервисов и систем, отвечающих потребностям наших клиентов - в том числе, с подключением других участников», - отметил директор транзакционного бизнеса «Альфа-Банка» Павел Рязанов.