«АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»

«АйТи. Смарт», российская компания, занимающаяся автоматизацией сетей АЗС, завершила проект по трансформации бизнес-процессов в части автоГСМ топливозаправочного комплекса аэропорта «Домодедово». Проведена полная автоматизация основных бизнес-процессов, контроля и учета нефтепродуктов, а также с обеспечением электронного взаимодействия как внутри ТЗК, так и с потребителями.

Созданная система предназначена для автоматизации процессов управления, товарно-складского учета при приеме, хранении, внутрискладских перемещениях и отпуске автоГСМ, для решения задач оперативного коммерческого учета, контроля и управления технологическими объектами: приемный склад автоГСМ, АЗС и контейнерная АЗС, а также обеспечения электронного документооборота в рамках распределения ГСМ и работы с потребителями.

C помощью комплекса «АйТи-Ойл» было налажено централизованное управление производственными процессами учета горюче-смазочных материалов из офиса аэропорта Домодедово. В ходе проекта удалось трансформировать и автоматизировать централизованное ведение всех справочников, настроек и параметров, а также работы с потребителями автоГСМ; учет НП при приеме в резервуарный парк приемного склада автоГСМ и АЗС железнодорожным и автомобильным транспортом с использованием электронных счетных устройств; учет при перекачке НП между резервуарами склада автоГСМ и АЗС с использованием электронных счетных устройств; хранение, учет и контроль НП в резервуарном парке: мониторинг параметров НП в резервуарах с использованием уровнемеров; учет перевалки НП с АЗС на КАЗС с помощью автобензовозов; отгрузку НП в транспортные средства (ТС) через ТРК на АЗС и КАЗС с учетом идентификации ТС партнеров Домодедово согласно пропускной системы аэропорта, а также с учетом информации по лимитам и дебиторской задолженности потребителей; интеграцию и обмен данными в электронном виде с учетными системами заказчика, что улучшило возможности взаиморасчетов с партнерами аэропорта, ведение учета и контроля по ТЗК автоГСМ, предоставление оперативной информации и управленческой отчетности.