 

Jetbrains выпустила открытую бета-версию нового продукта – Datalore

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, Текст: Дмитрий Степанов

Jetbrains, компания, специализирующийся на инструментах для разработчиков программного обеспечения, выпустила открытую бета-версию нового продукта – Datalore, среды для решения задач машинного обучения на языке Python. 

Это «умное» веб-приложение для анализа и визуализации данных на языке Python. 

Основная задача – собрать в одном окне все необходимое для анализа данных, от библиотек и инструментов визуализации до возможности задействовать разные вычислительные мощности. Это снижает порог входа в работу с данными для не-программистов, а опытным экспертам по аналитическим данным облегчает рабочий процесс. 

Главные черты продукта: интеллектуальный редактор кода на Python с автодополнениями, инспекциями и автогенерацией нужного кода; инкрементальные вычисления и доступ к основным инструментам анализа данных «из коробки».

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