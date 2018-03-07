Jetbrains выпустила открытую бета-версию нового продукта – Datalore

Jetbrains, компания, специализирующийся на инструментах для разработчиков программного обеспечения, выпустила открытую бета-версию нового продукта – Datalore, среды для решения задач машинного обучения на языке Python.

Это «умное» веб-приложение для анализа и визуализации данных на языке Python.

Основная задача – собрать в одном окне все необходимое для анализа данных, от библиотек и инструментов визуализации до возможности задействовать разные вычислительные мощности. Это снижает порог входа в работу с данными для не-программистов, а опытным экспертам по аналитическим данным облегчает рабочий процесс.

Главные черты продукта: интеллектуальный редактор кода на Python с автодополнениями, инспекциями и автогенерацией нужного кода; инкрементальные вычисления и доступ к основным инструментам анализа данных «из коробки».