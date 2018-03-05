Veeam представила Availability Orchestrator для послеаварийного восстановления данных

Veeam Software объявила о выходе решения Veeam Availability Orchestrator, которое является частью Veeam Availability Platform и позволяет компаниям обеспечивать непрерывность бизнеса и осуществлять послеаварийное восстановление (BC/DR). В большинстве случаев невозможность восстановить данные напрямую связана с устаревшими или непроверенными планами. Из-за стремительных перемен в сфере бизнеса и технологий компаниям критически важно постоянно обновлять свои DR-планы.

Согласно Forrester Research, сегодня это делают лишь 14% организаций. Veeam Availability Orchestrator решает эту проблему, предоставляя решение по управлению послеаварийным восстановлением, которое сокращает время, расходы и усилия, затраченные на планирование и восстановление после сбоя.

Хотя у многих компаний уже есть DR-план, его выполнение зачастую является сложной, трудоемкой и длительной операцией. Неавтоматизированные процессы, несмотря на их распространенность, ненадежны, дороги и не масштабируются, в результате чего DR-планы могут с легкостью устареть. Это ставит под угрозу доступность приложений и данных, а также соответствие отраслевым и законодательным нормам. Veeam Availability Orchestrator является решением этой проблемы, предоставляя богатые возможности планирования, автоматического документирования и тестирования на готовность и соответствие нормам с полной поддержкой реплик Veeam.

«Корпоративные клиенты нуждаются не только в обеспечении доступности, но и в помощи в соблюдении установленных норм, – сказал Дэнни Аллан (Danny Allan), вице-президент по стратегическому развитию продукта в Veeam. – В случае аварии компании могут потерять миллионы из-за простоя системы. Согласно нашему ежегодному исследованию Veeam Availability Report, эта цифра составляет около $21.8 млн. Кроме того, репутационный ущерб и потеря производительности могут негативно влиять на бизнес. Отсутствие обновленного, протестированного и задокументированного DR-плана затрудняет быстрое реагирование в случае сбоев. С новым решением Veeam Availability Orchestrator компании смогут создать настоящую платформу для обеспечения доступности, снизить затраты, разработать свои сценарии послеаварийного восстановления и быть уверенными в своей способности гарантировать непрерывность бизнеса даже при худшем развитии событий».

Созданное с учетом требований к доступности в корпоративном сегменте, новое решение Veeam Availability Orchestrator позволяет управлять послеаварийным восстановлением для реплик ВМ, созданных с помощью Veeam Backup & Replication. Оно помогает осуществлять создание, документирование, тестирование и выполнение DR-планов, которые в свою очередь полностью готовы для утверждения высшим руководством и ключевыми партнерами.

Все это поможет компаниям сократить время, затраты и усилия благодаря успешной DR-стратегии, которая включает в себя соответствие нормам документации на основе шаблонов, что упрощает построение и обновление планов при изменении виртуальной среды; тестирование возможности восстановления за счет проведения автоматических проверок по расписанию и проверки готовности по требованию, которые не оказывают влияния на рабочую среду; обеспечение непрерывности работы ИТ-сервисов через выполнение надежного мноогообъектного запасного DR-плана после отказа, включая проверку сервисов и приложений.

«Клиенты ищут инновационые решения, сосредоточенные не только на бэкапе, но также делающие акцент на репликации и скорости восстановления, – сказал Майкл Венсел, исполнительный вице-президент компании Comport Technology and Healthcare Solutions, участника программы Veeam Cloud Services Provider (VCSP). – С Veeam Availability Orchestrator компании смогут управлять всей своей стратегией послеаварийного восстановления будучи уверенными, что их планы действительно будут работать в случае сбоя, посредством автоматического документирования и тестирования. Они смогут легко сообщать о ключевых показателях высшему руководству и ключевым партнерам, облегчая соблюдение норм и проверок в таких сферах, как здравоохранение».

Решение Veeam Availability Orchestrator доступно для пользователей вместе с лицензией на Veeam Availability Suite или Veeam Backup & Replication Enterprise Plus.