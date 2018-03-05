NAS решения Zyxel стали доступны в России

Zyxel представила облачное хранилище Zyxel Personal Cloud емкостью до 32 Тб, доступ к которому можно получить с мобильного устройства в любом месте. В новом решении реализован одновременный доступ к устройству нескольких пользователей. Текущий ассортимент в России представлен моделью начального уровня NAS326 и «продвинутой» NAS542.

Пользователям мобильных гаджетов часто не хватает свободной емкости этих устройств. Особенно неприятно, если пользователь узнает об исчерпании свободного пространства в самое неподходящее время, например, когда снимает на свой гаджет фото или видео. Zyxel Personal Cloud решает эту проблему с помощью хранения на жестких дисках данных с мобильных устройств и предоставления их владельцам удобного способа доступа и использования своих файлов независимо от того, где в данный момент находится сам пользователь.

Решение использует сетевую систему хранения Network Attached Storage (NAS), оборудованную жесткими дисками и подключенную к Интернету. Доступ к хранящимся на NAS данным можно получить непосредственно с мобильного устройства, на котором установлено приложение Zyxel Drive App. Для этого нужно завести учетную запись на портале myZyxelcloud, после чего пользователь со своего смартфона или планшета может управлять своими файлами, редактировать их и открывать их для доступа другим пользователям.

Владелец NAS может раздавать часть емкости своего устройства своим друзьям, родным и партнерам по бизнесу.

Zyxel предлагает разнообразный портфель решений для Personal Cloud Storage. Модель начального уровня NAS326 оборудована двумя отсеками для дисков, расширяется до 16 Тб емкости и обеспечивает скорость чтения/записи 105/105 Мб/сек. Модель NAS542 рассчитана на «продвинутых» пользователей, работающих с профессиональными приложениями, и для офисов SOHO.