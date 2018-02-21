HyperX поставила более 4 миллионов гарнитур

HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, объявила о достижении отметки в 4 млн проданных игровых гарнитур. Созданием наушников компания занялась в апреле 2014 года и выпустила первый миллион устройств менее чем за два года. За это время гарнитуры HyperX получили множество наград и стали популярны как среди начинающих игроков, так и среди профессиональных геймеров – участников всемирных чемпионатов. Сегодня гарнитуры HyperX можно купить в 15 тысячах магазинов в более чем 100 странах на шести континентах.

Гарнитуры HyperX обеспечивают максимальный комфорт профессиональным игрокам и любителям даже на продолжающихся по много часов игровых марафонов. Благодаря фирменной премиальной пене с эффектом памяти, регулируемому ободку и совместимости с разными платформами, гарнитуры HyperX гарантируют лучшее среди аналогов качество звука для полного погружения в игровой процесс, просмотра фильмов, прослушивания музыки и общения.

Компания HyperX предлагает полную линейку удобных, отмеченных наградами игровых гарнитур, включая популярную модель HyperX Cloud II. Она считается лучшей моделью по цене до $100, а ее тираж составил более 1,3 миллиона единиц.

Гарнитура HyperX Cloud Stinger была признана лучшей игровой гарнитурой по цене до $50 и получила престижную награду iF design 2017. В 2017 году модель HyperX Cloud Revolver была отмечена как «Гарнитура года» изданием PC Gamer, а IGN.com назвал HyperX Cloud Alpha «Поразительной» за использование двухкамерной технологии.

Первая беспроводная гарнитура компании HyperX Cloud Flight стала «Выбором редактора» издания Reviewed.com на выставке CES, и с момента релиза получает отличные онлайн-отзывы.

«HyperX стремится разрабатывать продукты, которые обеспечивают игрокам непревзойденную эффективность, – сказал Маркус Херманн, старший бизнес-менеджер HyperX. – Мы предлагаем линейку гарнитур, соответствующую требованиям любимого нами игрового сообщества. Мы продолжим завоевывать уважение пользователей, совершенствуя наши новые проекты».