HP представила широкоформатный принтер для картографии

HP представила новое поколение 44-дюймовых принтеров HP DesignJet T1700, которые отличаются высоким уровнем безопасности и производительности при обработке высокоточных документов и карт для рабочих групп по САПР и ГИС.

Добавление новых функций делают HP DesignJet T1700 одним из самых безопасных в мире из производимых сейчас широкоформатных принтеров для рабочих групп. Усовершенствованные средства безопасности позволяют организациям печатать документы по САПР и ГИС без угрозы несанкционированного доступа к принтеру и данным предприятия в любой отрасли – от промышленного и городского строительства до нефтяной и газовой промышленности и гидро- и электроэнергетики.

«С увеличением числа мобильных устройств и современных open-space офисов организации стали уделять особое внимание безопасности. Одновременно с этим значительно участились случаи утечки данных. За первую половину 2017 года индекс критичности утечек данных возрос более чем на 160 % , — сказала Гайанте Санмартин (Guayente Sanmartin), генеральный директор и глава международного подразделения широкоформатной печати HP Inc. — Серия принтеров HP DesignJet T1700 обладает уникальными передовыми средствами безопасности, которые созданы для защиты корпоративных сетевых принтеров, а также печатаемых на них документов и получаемых и хранимых ими данных».

Среди функций безопасности — новый самошифрующийся жесткий диск. Данные с него не может считать никто, кроме принтера, даже если извлечь диск из устроства. Кроме того, функция HP Secure Boot обеспечивает защиту BIOS, а Whitelisting позволяет устанавливать и запускать на устройстве только подтверждённое внутреннее ПО.

Размеры файлов ГИС постоянно растут ввиду увеличения их сложности и объема данных в них. Для эффективной обработки такой информации и улучшения процесса печати ГИС-документов, 44-дюймовые принтеры HP DesignJet T1700 оснащены производительной архитектурой обработки данных с использованием жесткого диска на 500 ГБ.

HP DesignJet T1700 – это первый в мире широкоформатный принтер для рабочих групп со встроенной платформой Adobe PDF Print Engine , которая обеспечивает более эффективную обработку тяжелых файлов. В результате, ПК может продолжить работу почти без задержек.

С принтерами HP DesignJet T1700 также улучшается качество цветной печати и точность цветопередачи на картах и изображениях, что позволяет рабочим группам по ГИС принимать решения на основе более качественных данных. Новый комплект из шести чернил HP Bright Office Inks с улучшенными цветовыми профилями, а также печатающая головка с высокой плотностью сопел позволяют добиться не только более точной передачи цвета (включая оттенки серого и мягкие тона), но и высокой насыщенности и четкости печати.

Кроме того, программное обеспечение HP Click, совместимое с принтерами этой серии, может использоваться любым сотрудником рабочей группы для простой печати комплектов документов и многостраничных документов PDF.